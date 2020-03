Mirabelli a gamba tesa su Paolo Maldini: le parole dell’ex direttore sportivo rossonero sul dirigente del Milan

Massimiliano Mirabelli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha criticato apertamente il ruolo di Maldini all’interno della dirigenza del Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex ds rossonero.

«A Maldini, che da calciatore è stato un grandissimo campione, andrebbe chiesto: “Cosa hai fatto per diventare un dirigente?” È come un medico che non ha fatto la scuola elementare».