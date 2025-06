Milan Modric, vuole chiudere in fretta: il retroscena di Allegri prima di dare l’ok alla trattativa

Il Milan accelera per chiudere la trattativa con Luka Modric, svincolatosi dal Real Madrid: le cifre del contratto del croato

Il Milan è a un passo dal compiere un colpo sensazionale di mercato: secondo La Gazzetta dello Sport, Luka Modric è vicinissimo a vestire la maglia rossonera. Dopo 13 stagioni leggendarie con il Real Madrid, il centrocampista croato è pronto a iniziare una nuova avventura, questa volta in Serie A, da svincolato. A spingere con decisione per la conclusione dell’operazione è il nuovo direttore sportivo Igli Tare, che si è recato personalmente a Rijeka per convincere il giocatore. L’accordo prevede un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, con un ingaggio stimato tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. Le trattative sono in fase avanzata e il Milan punta a chiudere tutto entro poche ore, al massimo entro domani.

Il possibile arrivo di Modric rappresenterebbe un doppio segnale forte per la rinascita del Milan, che si appresta anche a ufficializzare il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina. Due figure esperte e carismatiche che potrebbero ridare ordine e identità a uno spogliatoio apparso fragile e confuso nell’ultima stagione. Allegri, prima di dare l’ok definitivo, avrebbe chiesto anche un parere al suo ex collega e amico Carlo Ancelotti, ricevendo rassicurazioni sulla condizione fisica e sulla voglia di competere del regista croato. Modric, nonostante i 38 anni, ha infatti disputato ben 57 partite nella scorsa annata con il Real, dimostrando tenuta atletica e lucidità ai massimi livelli. Per il Milan, sarebbe un colpo non solo tecnico, ma anche simbolico: l’uomo giusto per colmare il vuoto di leadership e offrire un punto di riferimento ai giovani in rosa.