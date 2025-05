Milan Monza, Conceicao sorprende a Milanello! Diverse novità, lui può partire titolare

Milan Monza, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, potrebbe lanciare dal primo minuto Francesco Camarda nella gara di domani a San Siro

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, Sergio Conceiçao ha fatto diverse prove di formazione durante gli allenamenti odierni a Milanello in vista della partita di domani del Milan contro il Monza. Il centrocampo sembra essere confermato nella solita linea a quattro, con Musah, Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Bartesaghi pronti a partire titolari.

In attacco, Conceiçao ha provato diverse soluzioni, tra cui la coppia formata da Luka Jovic e Christian Pulisic, affiancati da Joao Felix o dal giovane attaccante Francesco Camarda. Quest’ultimo, classe 2008, potrebbe avere la chance di partire titolare per la prima volta in questa stagione, dopo aver già giocato dall’inizio nella partita contro il Cagliari con Paulo Fonseca in panchina.

Le indicazioni suggeriscono che Conceiçao stia cercando di trovare la formazione giusta per chiudere la stagione in modo positivo, nonostante le difficoltà incontrate finora.