Milan, Musah out con il Monza? Ecco cosa filtra

Il Milan potrebbe perdere un’altra pedina in vista della sfida contro il Monza di domani: Musah infatti dovrebbe essere out

Il Milan potrebbe perdere un’altra pedina in vista della sfida contro il Monza di domani: Musah infatti dovrebbe essere out.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista rossonero non sta bene e potrebbe essere costretto a dare forfait. In ogni caso già pronto Bennacer, che ha saltato la trasferta di Newcastle dal momento che non è stato inserito in lista Champions.