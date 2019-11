Allo Stadio San Siro, la 13ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Mario Labate, inviato a Milano) –Allo Stadio San Siro, Milan e Napoli si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Milan Napoli MOVIOLA

1′ Occasione per Krunic – pressing alto che premia il bosniaco che però conclude fuori

4′ Tiro di Paquetà – Bonaventura scarica sul brasiliano che conclude largo

6′ Colpo di testa di Piatek – Bella giocata di Paquetà sul fondo, cross morbido per Piatek che non impatta bene la sfera

8′ Occasione per Bonaventura – Ottimo cross di Rebic ma Meret è bravo ad anticipare Bonaventura a pochi passi dalla porta

12′ Colpo di testa di Bonaventura – Altro cross di Rebic con il centrocampista rossonero che impatta male di testa

18′ Tiro di Piatek – Conclusione da fermo del polacco, palla di qualche metro a lato

20′ Colpo di testa di Romagnoli – Il capitano impatta bene sul calcio d’angolo di Bonaventura, blocca centralmente Meret

23′ Gol del Napoli – Insigne colpisce l’incrocio dei pali da fuori area, sulla ribattuta Lozano di testa fa uno a zero

28′ Gol del Milan – Ottima azione sull’asse Hernandez, Krunic e Bonaventura con il tiro che finisce sotto la traversa

31′ Occasione per Callejon – Errore in disimpegno di Paquetà, contropiede per il Napoli che lancia subito Callejon che però tira a lato

35′ Occasione per il Milan – Hysaj devia sul cross di Hernandez e per poco non fa autogol

Migliore in campo: Bonaventura dopo il primo tempo PAGELLE

Milan Napoli 1-1: risultato e tabellino

RETI: 23′ Lozano, 28′ Bonaventura

MILAN (4-3-3): Donnarumma G; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Rebic, Piatek, Bonaventura. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Calabria, Caldara, Gabbia, Brescianini, Kessie, Maldini D., Suso, Leao. All.: Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Elmas; Lozano, Insigne. A disposizione: Ospina, Karnezis, Ruiz, Llorente, Mertens, Luperto, Younes, Manolas, Gaetano. All.: Ancelotti

AMMONITO: 25′ Paquetà

ARBITRO: Orsato