Milan, i tifosi rispondono presente: in 60mila contro il Napoli

Milan, saranno 60.000 i tifosi che al ritorno dalla pausa per le nazionali saranno presenti a San Siro per il match contro il Napoli

Sarà sicuramente un match senza esclusione di colpi quello che affronteranno Milan e Napoli al ritorno dalla pausa per le Nazionali. Le due squadre vivono un momento negativo e tre punti saranno fondamentali sia per l’una che per l’altra compagine.

Come riporta il Corriere dello Sport a fare il dodicesimo uomo in campo ci penseranno i tifosi rossoneri a San Siro. Per ora infatti i biglietti venduti sono già 55.000 e con un’altra settimana a disposizione è facile ipotizzare che gli spettatori arriveranno a 60.000. Insomma i tifosi sono vicini alla squadra, che mai come ora ha bisogno di una spinta in più.