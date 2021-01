Zlatan Ibrahimovic si è allenato parzialmente in gruppo ma non ci sarà per la traserta contro il Torino. Ecco le parole di Pioli

Zlatan Ibrahimovic si è allenato parzialemnte in gruppo ma Stefano Pioli, in conferenza stampa, conferma la sua esclusione per la gara contro il Torino.

«Ibrahimovic sta seguendo il suo programma, oggi era stabilito che avrebbe potuto fare uno spezzone di allenamento con i compagni ma dubito che potrà essere disponibile contro il Torino».

