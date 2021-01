Conferenza stampa Pioli: «Quando tornano gli infortunati, dopo la Juve…»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: ecco le parole dell’allenatore del Milan

JUVE – «Abbiamo gestito la sconfitta allo stesso modo in cui abbiamo gestito le nostre vittorie. Non c’è stato bisogno di un mio particolare intervento per sollevare il morale dei giocatori perché sanno che abbiamo intrapreso la strada giusta e giocato la partita che dovevamo contro un avversario forte».

INFORTUNI – «Saelemaekers e Bennacer nelle nostre previsioni potrebbero rientrare con il Cagliari ma li valuteremo giorno per giorno. Zlatan sta seguendo il suo programma, oggi era stabilito che avrebbe potuto fare uno spezzone di allenamento con i compagni ma dubito che potrà essere disponibile contro il Torino».

