Milan, Nocerino: «Berlusconi e Galliani sono dei vincenti nati»

Le dichiarazioni di Antonio Nocerino su Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, simboli del Milan del passato

Nel corso del suo intervento durante la diretta Instagram di Calciomercato.com, Antonio Nocerino ha parlato anche di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

«Ho un bellissimo ricordo del presidente. E’ una persona incredibile, carismatica e visionaria che aveva sempre una parola positiva per tutti. Cercava sempre di aiutarti e di spronarti. Per me è veramente una grande persona e mi auguro che con la società del Monza riesca a raggiungere i suoi obiettivi ma sono sicuro che ce la farà perchè sia lui che il dottor Galliani sono dei vincenti nati».