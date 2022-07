Milan, non solo Tanganga: altri due profili per la difesa rossonera

Non solo Tanganga, il Milan per la propria difesa sta valutando diversi profili: altri due nomi sulla lista rossonera

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se non dovesse andare in porto la trattativa con il Tottenham per il 23enne inglese, favorito della dirigenza al momento, si potrebbe virare su Abdou Diallo del Psg o su Evan N’Dicka dell’Eintracht. Per il primo si punta a un prestito; per il secondo sarebbe necessario sborsare non meno di 15-20 milioni per l’acquisizione del cartellino a titolo definitivo.