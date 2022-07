Milan, nuova priorità per la difesa: l’obiettivo ora è N’Dicka

Per il Milan l’obiettivo numero uno per rinforzare la difesa resta N’Dicka: Tanganga invece è un’opportunità

Secondo quanto riportato da The Athletic, il principale obiettivo del Milan per la difesa sarebbe N’Dicka, centrale attualmente in forza all‘Eintracht Francoforte e in scadenza di contratto tra un anno.

Tanganga, accostato ai rossoneri nelle ultime settimane, rappresenta invece solamente un’opportunità per Maldini e Massara e non una reale priorità.