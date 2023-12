Milan, nuovo infortunio per Okafor: le condizioni

Le condizioni fisiche di Noah Okafor, attaccante svizzero dl Milan, dopo l’infortunio contro il Monza. I dettagli

Non c’è pace per il Milan. Noah Okafor, appena rientrato dall’infortunio, è infatti stato costretto subito a fermarsi per un problema muscolare.

Lo svizzero era subentrato nelle ripresa contro il Monza, trovando anche il gol del definitivo 3-0. Subito ha però abbandonato il terreno di gioco per un fastidio alla coscia sinistra. Resta da capire per quanto dovrà restare fuori.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILAN NEWS 24