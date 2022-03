Milan, operazione Brahim Diaz: Pioli vuole rilanciare il suo 10

Brahim Diaz è stato messo in ombra nelle ultime partite, ma il Milan e Pioli sono pronti a puntare nuovamente su di lui

Eccola, la nuova missione di Pioli: rimettere Brahim Diaz al centro del Milan. Non sempre, non a tutti i costi, ma provarci senz’altro. Brahim era e resta una risorsa dei rossoneri e Pioli sta pensando di rilanciarlo già a partire da sabato contro l’Empoli.

La mossa permetterebbe anche di far rifiatare uno dei tre centrocampisti (Tonali il primo indiziato). Proprio contro i toscani, nella partita di andata a fine anno, lo spagnolo era finito in panchina per lasciare il posto al più insospettabile dei sostituti, Kessie. Ora il Milan potrebbe tornare subito a fare affidamento sul 4-2-3-1 più rischioso ma imprevedibile e che soprattutto coinvolge il 10. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

