Milan, ora la difesa è in emergenza: le soluzioni in vista dell’Atalanta

Con la squalifica di Romagnoli il Milan è in forte emergenza nel reparto di difesa in vista della sfida contro l’Atalanta

Il Milan è in grave emergenza in difesa. L’unica nota dolente della vittoria di Cagliari è infatti l’ammonizione di Romagnoli, che fa automaticamente scattare una giornata di squalifica per il capitano rossonero. La sostituzione di Kjaer sembra invece essere stata solo una misura precauzionale.

Il danese ci sarà sicuramente, ma chi al suo fianco? Le soluzioni sembrano essere due. La prima, più logica, è l’impiego di Kalulu, in crescita costante nelle ultime settimane. L’altra invece è gettare subito nella mischia il nuovo acquisto Tomori, che dovrebbe essere a disposizione di Pioli non oltre venerdì.