Milan, ora testa alla doppia sfida col Torino: ecco chi può recuperare

Milan-Juve è stata una sconfitta senza conseguenze per i rossoneri che restano al comando della classifica. Ora testa alla doppia sfida col Torino

Il Milan interrompe a 27 gare (304 giorni) la propria incredibile marcia di risultati utili consecutivi; un bilancio che continua a sorridere a Stefano Pioli che nonostante i zero punti incassati ieri sera a San Siro resta al comando della classifica.

TORINO – Ora per i rossoneri c’è da preparare la doppia sfida (campionato e Coppa Italia) contro il Torino di Marco Giampaolo ma prima di fare la consueta conta degli assenti il tecnico rossonero cercherà di recuperare qualche giocatori fino a ieri indisponibile.

RECUPERI – Esclusi i positivi Krunic e Rebic, in attesa del doppio tampone negativo, sono Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic i giocatori più vicini alla via della guarigione. Nuovi test oggi e domani per i calciatori attesteranno la loro disponibilità per la gara di domenica. Difficile invece il recupero di Gabbia e Saelemaekers, torna Tonali dopo il turno di squalifica scontato.