Milan, Origi e Rebic indisponibili per il Sassuolo

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Origi e Rebic per la prossima sfida del Milan contro il Sassuolo: entrambi sono fermi per lievi infortuni

Novità importanti su Rebic e Origi in occasione della trasferta di Reggio Emilia del Milan contro il Sassuolo.

Entrambi i calciatori non saranno disponibili: Rebic per un problemi alla schiena e Origi per una lieve infiammazione che non lo fa essere al 100%, che precauzionalmente resta a Milanello.