Milan, Origi si presenta: «Vivere questo club è qualcosa di speciale per me. Serie A? Uno dei campionati migliori al Mondo»

Divock Origi, neo attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanTv di questa sua nuova esperienza italiana

Divock Origi, neo attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanTv di questa sua nuova esperienza italiana. Le sue dichiarazioni:

Serie A: «E’ uno dei campionati migliori al mondo. L’anno scorso c’è stata una grande lotta per il titolo. Qui la gente vive per il calcio, ama il calcio, è una passione. Tutti conoscono la storia di questo club: 19 scudetti, 7 Champions League. Una storia incredibile, immensa. E se torniamo indietro nel tempo ci sono tanti giocatori che potrei nominare, quindi essere qui ed essere parte di questa storia mi rende orgoglioso e carico».

Milan: «La prima volta che ho parlato con Maldini e Massara è stato bello comprendere la loro visione delle cose, vedere come il club si sta evolvendo. Poter giocare qui, vivere quell’atmosfera, vivere San Siro, è qualcosa di speciale per me. Ho potuto vedere come gioca la squadra, come allena il mister, sentire il calore dei tifosi e percepire la grande storia del club. Ho sempre visto il Milan come un grande club e tutti questi elementi mi hanno portato qui».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24