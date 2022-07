Milan De Ketelaere, il Bruges rifiuta la prima offerta: i rossoneri non mollano

Il Bruges rifiuta la prima offerta del Milan per De Ketelaere: Maldini non intende mollare la presa e tornerà alla carica

Il Milan ha spedito al Bruges la prima offerta ufficiale per De Ketelaere. Offerta rispedita al mittente da parte del club belga che non ritiene giusta la cifra proposta dai rossoneri.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti i 20 milioni più bonus non sono stati accettati dal Bruges che parte da una base di 30. Maldini non molla e tornerà alla carica per il classe 2001.