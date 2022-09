Milan: Origi vola in Belgio per l’infortunio

Origi verrà curato dallo staff medico della nazionale belga per l’infiammazione al tendine: l’attaccante del Milan è volato a Bruxelles

Divock Origi è pronto a volare in Belgio. Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, l’attaccante soffre per un’infiammazione al tendine (lo stesso per cui è stato operato Florenzi) che non gli permette di allenarsi e giocare con continuità.

L’ex Liverpool verrà curato dallo staff medico della nazionale belga, in stretto contatto con quello del Milan, per cercare di eliminare definitivamente il problema e consegnare a Pioli il centravanti alla ripresa del campionato.