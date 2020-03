Milan, Paquetà a un bivio: le ipotesi per il futuro del brasiliano

Dubbio Paquetà per il Milan: ora il club rossonero è a un bivio. Cessione a titolo definitivo o prestito in Serie A

Lucas Paquetà non ha convinto durante l’esperienza al Milan e non gode di particolare fiducia da parte del tecnico Stefano Pioli, con il quale ha avuto un battibecco nei mesi scorsi che ne ha compromesso il suo impiego in campionato.

Il centrocampista brasiliano è ora a un bivio: cessione a titolo definitivo o prestito in Serie A per ambientarsi meglio. Da un lato c’è il Paris Saint-Germain, dall’altro la Fiorentina.