Milan, Fofana non ha dubbi: «Scudetto? Siamo il Milan e questo basta per crederci! Ho pensato di ritirarmi a 18 anni, vi racconto…»

Milan, Fofana si racconta a Sportmediaset: «Scudetto? Siamo il Milan e questo basta per crederci! Ho pensato di ritirarmi»

Fofana è uscito dal Derby contro l’Inter con un ruolo ormai chiaro: quello di nuovo punto fermo del centrocampo di Massimiliano Allegri. La sua prestazione nella stracittadina, coronata dall’assist decisivo per Estupiñán, ha certificato la sua crescita e la sua centralità nel progetto bianconero.

In un momento particolarmente brillante della sua stagione, il mediano francese ha condiviso sensazioni e ambizioni ai microfoni di SportMediaset, raccontando come stia vivendo questa fase di piena maturazione tecnica e mentale.

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CARRIERA – «Ho iniziato a giocare in strada. Dieci anni fa giocavo ancora a bassi livelli, in famiglia mancavano soldi quindi ho cominciato a lavorare come fattorino delle pizze. Se allora mi avessero detto ‘diventerai un titolare del Milan che si gioca lo Scudetto’ non ci avrei creduto. Non credevo più in un futuro da professionista nel calcio, pensavo solo a giocare coi miei amici. Ho anche pensavo di ritirarmi verso i 18 anni. Poi ho fatto un test con lo Strasburgo, ho firmato il contratto e mi sono detto che non dovevo più fermarmi».

SCUDETTO – «Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci»,

ASSIST – «Da due o tre anni sto allenandomi col piede sinistro, e sto migliorando. Cerco sempre di fare il passaggio che porta al goal, cercherò di arrivare a 20 (è a quota 13 assist da quando è al Milan, ndr) entro fine stagione anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro».