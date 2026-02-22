Milan, Landucci nel pre gara: «Il Milan ha il dovere di vincere ogni partita. Abbiamo 54 punti e con questi punti…»

Milan, Landucci: «Il Milan ha il dovere di vincere ogni partita. Abbiamo 54 punti e con questi punti non andiamo in Champions»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan‑Parma, valida per la 26ª giornata di Serie A 2025/26, Marco Landucci è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sul Parma: «Una squadra pericolosa, ha giocatori da tenere d’occhio. Fuori casa fanno molto bene, oggi sarà dura. Dovremo muoverci bene per metterli in difficoltà, anche le seconde palle saranno importanti così come la riconquista del pallone in avanti».

Sulla corsa Champions e Scudetto: «Abbiamo 54 punti e con questi punti non andiamo in Champions. Sarà difficile, ma non dobbiamo guardare gli altri. Il Milan ha il dovere di vincere ogni partita. Dobbiamo avere comunque molto rispetto per il Parma, fuori casa ha fatto ottimi risultati e i dettagli faranno la differenza».

Su Loftus-Cheek: «Non è sicuramente estroverso, ma ha delle qualità. Ultimamente ha fatto gol importanti, ha fisicità, inserimenti in area. Adesso sta bene, aveva avuto un problema. Sono sicuro che farà una grande partita».