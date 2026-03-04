Milan, parla Ricci: «Lo studio è stata una parte che ho sempre cercato di portare avanti. Vi racconto le mie passioni…»

Connect with us
2 ore ago

Milan, Ricci si racconta: «Lo studio è stata una parte che ho sempre cercato di portare avanti. Vi racconto le mie passioni…»

Samuele Ricci, intervistato da SportMediaset, ha raccontato come si sta preparando in vista del Derby della Madonnina contro l’Inter, una sfida che sente particolarmente per intensità e posta in palio. Il centrocampista ha parlato del lavoro svolto in settimana e dell’importanza di arrivare alla partita con la giusta concentrazione.

SULLA TESI DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE E IL CHIAMARLO “DOTTOR RICCI” – «No, ma che dottore (ride, ndr)… Sempre Samuele Ricci. Lo studio è stata una parte che ho sempre cercato di portare avanti. La mia famiglia ha sempre cercato di mettere al primo posto lo studio e poi tutto il resto, soprattutto quando ero più piccolo. Adesso sono autonomo, però lo studio è un aspetto importante che mi porto avanti».

LA PASSIONE PER LA CHITARRA – «Adesso ho un po’ mollato ma in passato ho strimpellato: ho preso qualche lezione per divertirmi un po’ e soprattutto per fare una cosa nuova. Ancora un po’ mi è rimasto…».


