Milan, Tare nel pre gara: «Mateta? L’operazione riguardava il futuro, non il presente. Sul rinnovo di Maignan…»

Milan, le dichiarazioni di Igli Tare nel pre partita della sfida di Serie A contro il Bologna di Italiano. Ecco le sue parole

Igli Tare, a pochi minuti dalla sfida Bologna Milan, valida per la 23a giornata di Serie A, ha analizzato il momento dei rossoneri intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

La partita di stasera: «Noi dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo fare una partita importante stasera, perché vorrebbe dire tanto per le nostre aspettative».

Su Mateta e il mancato trasferimento: «L’operazione riguardava il futuro, non il presente. Abbiamo visto che c’era uno spiraglio per anticipare e ci abbiamo provato, poi nelle visite mediche abbiamo constatato questo problema e non siamo andati avanti. per il futuro si vedrà. In attacco Leao ha questo problema che gli dà fastidio nelle ultime settimane, Pulisic pure ha qualche problemino. Ma siamo felici di questa squadra e andiamo avanti senza alibi».

Sul rinnovo di Maignan: «Non è stata una trattativa difficile, perché Mike è ormai una bandiera di questo club. Ho sempre saputo che il suo desiderio era rimanere al Milan. La società è stata brava anche nel dare un segnale per il futuro».

