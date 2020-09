Milan, Pioli: «Ci serviva giocare con il Monza. Brahim Diaz? Serve tempo»

Stefano Pioli ha parlato al termine della gara vinta dal Milan contro il Monza questa sera a San Siro. Ecco le sue parole

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine dell’amichevole contro il Monza.

PRESTAZIONE – «Test importante e difficile ma è quello che volevamo perché tra poco avremo una partita da dentro o fuori e volevamo giocarcela in questo modo. Fortunatamente i giocatori hanno messo minuti sulle gambe senza infortunarsi. Non dobbiamo sottovalutare la trasferta in Irlanda anche perché ci sono giocatori che ancora devono recuperare dagli infortuni della passata stagione, riusciremo ad allenarci a ranghi completi mi auguro dal 10. Lo Shamrock gioca da molto più tempo di noi ed è prima in classifica in Irlanda, dovremo sudare per passare il turno».

DANIEL MALDINI E COLOMBO – «Giovani o non giovani, se sono bravi giocano. Oggi tutti si sono fatti trovare pronti giocando bene. Le occasioni ci saranno».

IBRAHIMOVIC – «Vuole giocare sempre. Sa che giocando si entra in condizione subito ed è determinatissimo».

BRAHIM DIAZ – «Ha fatto solo un allenamento con noi ma si vede che ha qualità importanti. Gli darò il tempo di capire il calcio italiano e il nostro modo di stare in campo».

CALCIOMERCATO – «Il lavoro in perfetta sintonia con la società e la proprietà, se hanno detto di voler lavorare per migliorare ulteriormente la rosa sono sicuro che lo faranno».