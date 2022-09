Milan, Pioli: «Dobbiamo giocare il miglior calcio possibile domani»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky Sport in vista del match di Champions League contro la Dinamo

Ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha presentato la sfida di domani tra il suo Milan e la Dinamo Zagabria:

Sulla partita: «E’ un’opportunità. Stiamo bene, ci siamo preparati bene. Sappiamo le difficoltà che troveremo, ma noi dobbiamo giocare con le nostre idee e le nostre certezze. Dobbiamo giocare il miglior calcio possibile».

Sulla Dinamo: «Ci siamo preparati con grande attenzione come facciamo sempre. Dobbiamo tenere sempre alto il nostro livello di gioco. Se noi giochiamo al nostro livello vinci in Italia e in Europa, se non lo fai non vinci da nessuna parte. Loro hanno una difesa molto compatta e sono micidiali in contropiede. Sono una squadra forte».

