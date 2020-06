Milan, Pioli ha le mani legate: scelte obbligate contro la Roma

Stefano Pioli schiera Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia contro la Roma: scelte obbligate per il tecnico del Milan

Il Milan dimentica la vittoria ottenuta contro il Lecce e guarda al prossimo impegno di campionato contro la Roma, che si disputerà tra le mura del Meazza per la 28a giornata di Serie A.

Non mancano i problemi per l’allenatore Stefano Pioli, che in difesa sarà costretto a schierare il capitano Alessio Romagnoli in coppia con il giovanissimo Matteo Gabbia. Fatale l’infortunio di Simon Kjaer proprio contro i pugliesi.