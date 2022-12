Pioli: «Stiamo lavorando bene. Mercato? Sarà il recupero degli infortunati. Il nostro obiettivo è vincere qualcosa»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione e del futuro di alcuni dei suoi giocatori

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione e del futuro di alcuni dei suoi giocatori. Le sue dichiarazioni:

«Stiamo lavorando bene in questi giorni a Milanello. Vogliamo riprendere in campionato con più forza e convinzione. Noi al completo siamo una squadra forte, poi chiaramente se il Napoli dovesse continuare così bisogna fargli soltanto i complimenti. Mercato? Il nostro sarà fatto con il recupero degli infortuni. Obiettivi? Vogliamo vincere qualcosa e abbiamo quattro competizioni per provarci».

SINGOLI – «Su Leao e Tonali avevo pochi dubbi così come su De Ketelaere. Ha qualità importanti e deve scattare qualcosa nella sua testa per crescere e far vedere le sue doti. Ibra? E’ ossessionato e lavora sempre al 100% per raggiungere l’obiettivo».

CHAMPIONS – «Il campionato vince chi lo merita. In Champions serve invece anche qualità e fortuna, che ti aiuta negli episodi».