Milan, Pioli: «Nostra miglior prestazione. L’Inter è diventata piccola»

Il tecnico del Milan Pioli ha analizzato la sconfitta subita nel derby contro l’Inter: «Con un po’ di attenzione in più…»

Stefano Pioli ha commentato la sconfitta nel derby contro l’Inter: «Il primo tempo è nato dalla strategia che abbiamo preparato durante la settimana. L’Inter ha visto un avversario superiore ed è diventata piccola, poi però è riuscita a cambiare la partita in pochi minuti».

«Sono stati più ordinati e attenti, ma hanno avuto un pizzico di fortuna in più. Miglior prestazione del Milan in questa stagione. Con un po’ di attenzione in più saremmo qui a parlare di un’altra gara. Sono convinto della qualità della mia squadra, ma dobbiamo correggere alcune disattenzione», ha concluso il tecnico del Milan ai microfoni di Sky Sport.