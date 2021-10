Milan, Pioli: «Roma esame difficile. Ibra sta meglio, Rebic out»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa il match contro la Roma: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa il match contro la Roma. Le sue dichiarazioni.

ROMA – «La Roma è una delle poche squadre imbattute in casa, che ha fermato il Napoli. È una squadra forte con talento, qualità e carattere. Tutte le partite sono degli esami. Ci prepariamo per superarne uno difficile, noi crediamo di essere pronti ma la gara riserverà delle difficoltà. La Roma nel reparto offensivo non è seconda a nessuno».

BRAHIM DIAZ – «Sta sicuramente meglio, ha recuperato ma vedremo domani».

IBRAHIMOVIC E GIROUD – «Stanno meglio, hanno messo minutaggio nelle ultime partite. Uno giocherà dall’inizio e l’altro sarà pronto per entrare».

PAROLE DI KJAER SULLO SCUDETTO – «Sono contento che i miei giocatori la vedano così, noi dobbiamo mettere in campo il massimo potenziale e cercare di vincerle tutte».

REBIC – «Il dolore alla caviglia non è passato e dunque non è a disposizione domani. Vediamo giorno per giorno».

