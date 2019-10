Milan, Pioli sorride: Calhanoglu è ritrovato. Ecco il lavoro del tecnico

Milan, il primo sorriso di Pioli arriva grazie a Calhanoglu. Il tecnico ha lavorato sul turco e i risultati si sono visti già domenica

Se la prima panchina, per Stefano Pioli, è stata amara a causa del pareggio ottenuto contro il Lecce a San Siro, allo stesso il tempo il tecnico può sorridere perché Hakan Calhanoglu sembra rinato.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’allenatore ha rimesso il turco nella posizione in cui operava al Bayer Leverkusen. Memore, probabilmente, di un doppio confronto in Champions disputato dal tecnico contro i tedeschi quando sedeva sulla panchina della Lazio.