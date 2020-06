Milan, Pioli: «Stagione finita per Musacchio. Deciderò anche io il futuro»

Stefano Pioli ha analizzato la sfida di Serie A contro il Lecce: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato in conferenza stampa la sfida contro il Lecce.

SULLA SFIDA DI DOMANI – «Il nostro obiettivo deve essere tornare alla normalità. Se il campionato non fosse stato ripreso credo che la nostra sarebbe potuta essere una stagione di rimpianti. Abbiamo invece ancora 12 partite per centrare il nostro obiettivo: arrivare in Europa. Dobbiamo rincorrere perché siamo dietro, ma è per questo che domani deve arrivare una vittoria. Le somme vanno tirate alla fine, i punti che hai in classifica sono quelli che hai meritato: a Lecce o a Firenze avremmo meritato risultati diversi, ma se le vittorie non sono arrivate è perché siamo mancati in alcune componenti come la concentrazione e l’attenzione».

SITUAZIONE INFORTUNATI – «Ibra, Duarte e Musacchio sono gli unici tre giocatori a non essere convocati. Ibra sta meglio, lavorerà ancora a parte ma sta lavorando con grande dedizione e impegno. Musacchio? La stagione si può considerare terminata purtroppo. Duarte potrebbe essere disponibile già nella prossima gara con la Roma».

FUTURO – «Il futuro di tutti gli allenatori passano da questi 40 giorni, anche quelli che al momento si ritengono tranquilli. Chi dovrà decidere, deciderà e non lo si fa mai da soli. Anche io dovrò farlo».