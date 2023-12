Milan, piove sul bagnato: ora Pobega rischia l’operazione

Pobega rischia l’operazione e uno stop lunghissimo! I dettagli e gli aggiornamenti: le ultimissime sul giocatore del Milan

Piove sul bagnato in casa Milan, nonostante l’ultimosuccesso in campionato. La gara vinta col Monza ha portato in infermeria altri due pezzi della rosa di Pioli: si tratta di Noah Okafor e Tommaso Pobega.

In particolare il centrocampista, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, rischia uno stop lungo: anche di due mesi o addirittura di più, da valutare poi se sarà operato. Una bella gatta da pelare per il club rossonero.