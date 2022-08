Milan, porta in faccia al Chelsea per Leao: si fa solo a una cifra faraonica

Calciomercato Milan: i rossoneri hanno risposto picche al Chelsea per Leao. Il portoghese si muove solo per una cifra faraonica

Nella giornata di ieri, il Times ha lanciato la bomba che vedrebbe il Chelsea interessato ad acquistare Rafael Leao. Secondo La Gazzetta dello Sport però i Blues non hanno mai chiamato il Milan né hanno presentato un’offerta; il Milan non ha nessuna voglia di cedere Leao e Rafa in Italia sta più che bene; difficile che un’operazione del genere posta concretizzarsi in tempi ristretti.

Al Chelsea poi servirebbe un investimento totale di 150 milioni (utili anche per commissioni e risarcimenti vari a Sporting e Lille) anche se Mendes ha certamente parlato con il club londinese e con Rafa, garantendo al Milan che un’offerta arriverà. Le possibilità che il Chelsea faccia un’offerta storica sono comunque basse. Il 17 ameno di follie resterà e a settembre si aprirà la partita più interessante: il rinnovo con il Milan.

