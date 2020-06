Il Milan celebra Colombo: «Benvenuto in prima squadra!»

Dalla giovanili alla prima squadra, ieri Lorenzo Colombo ha fatto il suo debutto ufficiale nel match contro la Juventus

Una serata che ricorderà per sempre quello di ieri per Lorenzo Colombo. Il baby talento del Milan ha infatti ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra nel match dei rossoneri con la Juventus valido per la Coppa Italia.

Una bella soddisfazione per il classe 2002 che ha ricevuto anche i complimenti social da parte della società: «Crederci sempre, mai smettere di sognare! Congratulazioni a Lorenzo Colombo, benvenuto in prima squadra».