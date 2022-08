Milan, presentata la terza maglia: ecco il nuovo Kit – FOTO

Il Milan ha ufficializzato proprio questa mattina la terza maglia dei rossoneri, in collaborazione con lo sponsor tecnico Puma

Il Milan ha ufficializzato proprio questa mattina la terza maglia dei rossoneri, in collaborazione con lo sponsor tecnico Puma. La nuova maglia olive-green presenta una grafica tono su tono della bandiera di Milano e un’esclusiva versione monocromatica dello stemma del Club rossonero. La maglia integra sottili accenti e finiture di colore giallo che omaggiano il caratteristico stile milanese.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: «Siamo davvero entusiasti di presentare oggi il nostro Third kit, che, grazie al fantastico lavoro del nostro partner PUMA, unisce il nostro heritage e il nostro spirito innovativo. Attraverso la reinterpretazione in chiave moderna di alcuni dei simboli della città, è stato creato un prodotto unico, che può essere indossato sia in campo che fuori».