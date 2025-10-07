Milan, processo a Leao sui giornali: può fare davvero il centravanti? Allegri vuole vincere la sua scommessa, ma le perplessità restano

Rafael Leão è finito nell’occhio del ciclone. La sua prestazione dello Stadium, caratterizzata da due clamorose occasioni fallite, ha riacceso il dibattito sul suo ruolo e sul suo inserimento nel Milan di Massimiliano Allegri. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato un video diventato virale, in cui si sente chiaramente il tecnico rivolgersi al portoghese prima del suo ingresso in campo con un avvertimento quasi profetico: «Rafa, non mi far inca..are». Quella frase ha anticipato una serata difficile, che ha dato il via a un vero e proprio processo mediatico da parte dei principali quotidiani sportivi.

L’insistenza di Allegri e l’analisi tattica

Secondo La Gazzetta dello Sport, il cuore del problema è la sua discussa posizione da centravanti. I numeri della sua partita contro la Juve sono impietosi: in 29 minuti ha toccato appena 7 palloni, senza mai servire un compagno. Nonostante ciò, Allegri non ha intenzione difare passi indietro. Il tecnico livornese è fermamente convinto che Leão possa eccellere in quel ruolo e ha già parlato con il giocatore, sottolineando la necessità di una crescita nei dettagli e nei movimenti senza palla. L’idea tattica andrà avanti, con Allegri che considera questa trasformazione una delle sue principali missioni.

Il peso dell’infortunio

A fornire una chiave di lettura diversa è Tuttosport, che collega le difficoltà attuali del portoghese al serio infortunio muscolare subito contro il Bari. Secondo il quotidiano torinese, quello stop ha di fatto azzerato tutto il lavoro estivo fatto per adattarlo al nuovo ruolo. L’errore collettivo, si legge, è stato pensare che potesse tornare immediatamente al top della forma. Rafa, invece, ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore dopo un problema fisico così serio. Certo, da lui ci si aspetta comunque più determinazione anche quando non è al 100%. Allegri lo sa, ha puntato su di lui e vuole vincere a tutti i costi la sua personale scommessa.

Il dilemma: sì o no al ruolo di punta?

Il Corriere dello Sport dedica due pagine al caso, mettendo in scena il grande dilemma tattico con due tesi opposte.

Perché sì: Leão potrà diventare un grande centravanti solo se riuscirà a compiere uno scatto mentale, trasformando l’approccio al calcio, che lui vive come un “divertimento”, in una fatale ossessione per il gol .

Leão potrà diventare un grande centravanti solo se riuscirà a compiere uno scatto mentale, trasformando l’approccio al calcio, che lui vive come un “divertimento”, in una . Perché no: Schierarlo al centro dell’attacco significherebbe privarlo della sua arma migliore, quello strappo devastante palla al piede partendo da sinistra. In quel ruolo, diventerebbe “il più falso dei falsi nueve”, un potenziale sprecato e snaturato.

La questione rimane aperta, con Leão al centro di un bivio cruciale per la sua carriera e per il futuro dell’attacco del Milan.