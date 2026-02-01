Milan, emergenza totale per Bologna: Saelemaekers ko, ansia per Pulisic. Il punto sugli infortunati e le possibili scelte di Allegri

La marcia di avvicinamento del Milan alla delicata trasferta del Dall’Ara è costellata di ostacoli e preoccupazioni. Massimiliano Allegri, tecnico dei Rossoneri, deve fare i conti con un’infermeria decisamente affollata che complica i piani tattici in vista della sfida contro il Bologna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la rosa non arriverà all’appuntamento nelle migliori condizioni fisiche, costringendo l’allenatore livornese a scelte quasi obbligate.

La tegola più pesante riguarda Alexis Saelemaekers: l’esterno belga, fermatosi all’intervallo dell’ultimo match, non ha recuperato dal riacutizzarsi del problema all’adduttore sinistro e non sarà della partita. C’è grande apprensione anche per Christian Pulisic. Il fantasista statunitense, perno della manovra offensiva del Diavolo, sta svolgendo solo terapie a Milanello per smaltire fastidi muscolari. La speranza dello staff medico è riuscire a portarlo almeno in panchina, per utilizzarlo come arma tattica a gara in corso in caso di necessità, replicando la gestione vista a Roma.

I problemi non finiscono qui. Anche Niclas Füllkrug, possente centravanti tedesco, sta stringendo i denti per un’infrazione al dito del piede destro e la prudenza suggerisce un impiego part-time. Di conseguenza, la coppia d’attacco titolare dovrebbe essere composta da Christopher Nkunku e Rafael Leao. Il numero 10 portoghese convive con una fastidiosa pubalgia che lo costringe ad alternare allenamenti intensi a sedute blande, ma da leader tecnico non intende alzare bandiera bianca. Per sostituire Saelemaekers, il possente inglese Ruben Loftus-Cheek è in vantaggio sul giovane laterale svizzero Athekame. In mediana, Youssouf Fofana è in ripresa e insidia la titolarità del regista Samuele Ricci, mentre in difesa resta il dubbio tra il rilancio di Strahinja Pavlovic o la conferma del terzetto guidato da Matteo Gabbia.

