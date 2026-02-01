Connect with us

Milan News

Milan, emergenza totale per Bologna: Saelemaekers ko, ansia per Pulisic. Il punto sugli infortunati

Published

2 ore ago

on

By

Saelemaekers Como Milan

Milan, emergenza totale per Bologna: Saelemaekers ko, ansia per Pulisic. Il punto sugli infortunati e le possibili scelte di Allegri

La marcia di avvicinamento del Milan alla delicata trasferta del Dall’Ara è costellata di ostacoli e preoccupazioni. Massimiliano Allegri, tecnico dei Rossoneri, deve fare i conti con un’infermeria decisamente affollata che complica i piani tattici in vista della sfida contro il Bologna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la rosa non arriverà all’appuntamento nelle migliori condizioni fisiche, costringendo l’allenatore livornese a scelte quasi obbligate.

La tegola più pesante riguarda Alexis Saelemaekers: l’esterno belga, fermatosi all’intervallo dell’ultimo match, non ha recuperato dal riacutizzarsi del problema all’adduttore sinistro e non sarà della partita. C’è grande apprensione anche per Christian Pulisic. Il fantasista statunitense, perno della manovra offensiva del Diavolo, sta svolgendo solo terapie a Milanello per smaltire fastidi muscolari. La speranza dello staff medico è riuscire a portarlo almeno in panchina, per utilizzarlo come arma tattica a gara in corso in caso di necessità, replicando la gestione vista a Roma.

I problemi non finiscono qui. Anche Niclas Füllkrug, possente centravanti tedesco, sta stringendo i denti per un’infrazione al dito del piede destro e la prudenza suggerisce un impiego part-time. Di conseguenza, la coppia d’attacco titolare dovrebbe essere composta da Christopher Nkunku e Rafael Leao. Il numero 10 portoghese convive con una fastidiosa pubalgia che lo costringe ad alternare allenamenti intensi a sedute blande, ma da leader tecnico non intende alzare bandiera bianca. Per sostituire Saelemaekers, il possente inglese Ruben Loftus-Cheek è in vantaggio sul giovane laterale svizzero Athekame. In mediana, Youssouf Fofana è in ripresa e insidia la titolarità del regista Samuele Ricci, mentre in difesa resta il dubbio tra il rilancio di Strahinja Pavlovic o la conferma del terzetto guidato da Matteo Gabbia.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×