Milan, la qualificazione agli ottavi di Champions è ancora possibile

La qualificazione agli ottavi di Champions League è ancora possibile per il Milan: gli incastri

Il pareggio con il Porto tiene vive le speranze del Milan di passare il girone di Champions League e qualificarsi agli ottavi.

Ai rossoneri mancano ancora due partite complicate come Liverpool e Atletico Madrid. In caso di successo in entrambe le gare il Milan sarebbe agli ottavi, ma non sarebbe l’unico incastro possibile.