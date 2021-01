Milan (quasi) campione d’inverno e con un “cattivo” in più

Il Milan ieri ha ottenuto un successo importante sul campo del Cagliari ed è ora (quasi) campione d’inverno. Intanto arriva Mandzukic

Il Milan prosegue la propria incessante marcia sbancando anche l’insidioso campo di Cagliari grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic, il leader, il veterano il “cattivo”.

FATTORE IBRA – Proprio lo spirito battagliero e mai domo dello svedese è stato il fattore aggiunto del Milan di questa stagione che però ha dovuto trovare spesso “modi alternativi” nelle 15 gare in cui Ibrahimovic non è stato a disposizione. Un’assenza che da oggi forse il Milan non patirà (quasi) più grazie all’arrivo di Mario Mandzukic.

PAURA – Il nuovo numero 9 rossonero è stato battezzato proprio dallo stesso Ibrahimovic che con una battuta ha sintetizzato perfettamente la “ratio” dell’ultimo acquisto di Maldini e Massara: «Sono contento dell’arrivo di Mario con lui ora saremo in due a mettere paura agli avversari».

Una soggezione agonistica che il Milan incute già sugli avversari grazie all’incredibile ruolino di marcia e al primo posto solitario in classifica che gli “enfant prodige” di Pioli hanno raggiunto. Da oggi tutti loro avranno due spalle larghe in più su cui fare riferimento.