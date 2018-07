Milan, oggi raduno a Milanello in attesa di novità sul futuro

La nuova stagione del Milan inizia oggi a Milanello mentre i tifosi attendono novità sul futuro della società.

Oggi inizia la nuova stagione del Milan con il raduno in programma a Milanello dalle 15. Prima dell’allenamento a cui potranno assistere anche i tifosi si terrà la conferenza stampa del mister Rino Gattuso e del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, ancora da confermare la presenza dell’a.d. Marco Fassone. Al centro sportivo rossonero arriveranno tutti i giocatori ad esclusione dei nazionali, anche il neo acquisto Halilovic prenderà parte al primo allenamento. Sulla rosa, che non prenderà parte all’Europa League dopo la sanzione Uefa, però, aleggia lo spettro societario che ormai da giorni fa discutere.

Il club è ancora alle prese con il cambio di gestione che, dopo il mancato pagamento di Yonghong Li dei 32 milioni di euro destinati a completare l’aumento di capitale, potrebbe passare nelle mani del fondo statunitense Elliott Management Corporation. Nelle ultime ore, però, sembra che vi siano degli acquirenti pronti a trattare per l’acquisto della società rossonera. Tra questi si è fatto avanti anche l’imprenditore americano Rocco Commisso che in un intervista ha dichiarato non solo di essere interessato al club, ma di nutrire stima nei confronti di mister Gattuso.