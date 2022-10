Milan, Rebic: «Difficile raggiungere il massimo in Croazia»

Le parole di Ante Rebic in conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan: «Ho detto ai miei compagni solo com’è lo stadio»

Ante Rebic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan. Di seguito le sue parole

NAZIONALE CROATA: «Qui in Croazia è difficile raggiungere il massimo per un giocatore, quelli con più talento vanno fuori per diventare più forti. Come Nazionale abbiamo un talento incredibile pur essendo pochi».

STADIO E TERRENO DI GIOCO: «Ho detto ai miei compagni solo com’è lo stadio. Non come in Italia ma il campo sarà top. Non mi hanno fatto domande particolari».