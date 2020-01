Milan: Rebic, la doppietta non basta. Probabile panchina col Brescia

Non è bastata la doppietta in Milan Udinese per convincere Pioli: maglia da titolare lontana per Rebic contro il Brescia

Ante Rebic non è riuscito a far cambiare idea a Stefano Pioli, nemmeno dopo la fantastica doppietta messa a segno in Milan-Udinese.

Secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport, il tecnico rossonero sembra intenzionato a riproporre un 4-4-2 che non vede il croato fra gli undici titolari. Le indiscrezioni parlano del ritorno di Calhanoglu sulla fascia sinistra e della prevedibile conferma del duo d’attacco Ibrahimovic-Leao.