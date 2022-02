Milan, Rebic ritorna al gol: può essere lui l’arma in più di Pioli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro la Salernitana, il Milan è stato salvato dal ritorno al gol di Rebic. Il croato può essere l’arma in più di Pioli

Il Milan evita il tracollo contro la Salernitana grazie al gol di Ante Rebic che regala quanto meno un punto ai rossoneri in una serata complicatissima. Il croato ritorna a segnare dopo 5 mesi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, l’attaccante può essere la risorsa in più per Stefano Pioli in questo finale di stagione dopo aver saltato ben 11 gare per infortunio. Il Milan ha bisogno del suo apporto.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24