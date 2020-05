Il Milan pensa al futuro tra i pali: Pepe Reina sarebbe il portiere titolare in caso di cessione di Gianluigi Donnarumma

Pepe Reina potrebbe clamorosamente restare al Milan nelle vesti di portiere titolare, una volta terminato il prestito all’Aston Villa.

Come riportato da Tuttosport, lo spagnolo sarebbe il sostituto di Gianluigi Donnarumma in vista della prossima stagione. Gigio verrebbe così sacrificato sul mercato per garantire al club rossonero un consistente tesoretto.