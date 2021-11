Milan, rinnovi in vista: Leao, Theo, Bennacer i prossimi sulla lista. Le ultime

Il Milan è alle prese con diversi rinnovo di contratto. In lista ci sono ora Leao, Theo Hernandez e Bennacer

I milanisti di oggi vogliono essere milanisti di domani. Così hanno fatto capire al club Theo Hernandez, Bennacer e Leao: tutti legati ai rossoneri fino al 2024. Insomma nello spogliatoio di Milanello si vive serenamente e in grande armonia, motivo per cui i tre giocatori sarebbero ad un passo dal rinnovo con il club di Via Aldo Rossi.

Prima toccherà a Pioli firmare un nuovo biennale entro il 25 dicembre, infine entro la fine dell’anno sarà la volta dei tre simboli del Milan targato Elliott. Lo riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport.

