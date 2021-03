Milan, rinnovo automatico per Mandzukic in caso di Champions: le cifre

Il futuro di Mario Mandzukic è destinato ad essere ancora al Milan. Infatti, qualora i rossoneri approdassero in Champions League…

Mario Mandzukic non ha ancora dato un’impronta nel Milan di Stefano Pioli, contando una condizione fisica presocché precaria, senza contare la presenza di Zlatan Ibrahimovic, che lo condiziona non poco (essendo seconda scelta).

Il croato, però, è destinato a rimanere in rossonero: infatti, il Milan, qualora riuscisse a qualificarsi in Champions League, il rinnovo diventerebbe automatico su cifre che sfiorerebbero i 4 milioni di euro, più precisamente 3,6 l’anno. Un affare che se per alcuni punti di vista può giovare a livello di marketing, potrebbe non essere così fruttante sul piano calcistico a meno che lo stesso Mandzukic lanci un segnale chiaro da qui sino al termine della stagione.