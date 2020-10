Milan, rinnovo Calhanoglu: il turco vuole l’ingaggio raddoppiato

Il Milan è alle prese con il rinnovo di Calhanoglu, che sembra più complicato del previsto

Terminato il calciomercato, il Milan deve ora pensare ai rinnovi di calciatori fondamentali per il progetto: su tutti Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. E per il turco, in scadenza a giugno 2021, le trattative sarebbero più complicate del previsto.

Come riportato dal Corriere della Sera, il numero 10 rossonero avrebbero chiesto addirittura il raddoppio dell’attuale ingaggio. Calhanoglu vorrebbe quindi passare dai 2,5 milioni attuali a circa 5 milioni a stagione. Una richiesta che la dirigenza del Milan difficilmente accetterà.