Milan, rinnovo Donnarumma: c’è ancora distanza tra le parti

Milan, situazione complicata per quanto riguarda il rinnovo dell’estremo difensore con il contratto in scadenza nel 2021

Il primo pensiero è il mercato ma quando il 31 gennaio si chiuderà la sessione in casa Milan arriverà il momento di pensare alla questione legata a Gigio Donnarumma. Il portiere ha infatti il contratto in scadenza e per ora nessun accordo è stato trovato per il rinnovo.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti il club rossonero avrebbe offerto un rinnovo alle stesse cifre attuali: 6 milioni; l’agente Raiola vuole invece che l’asticella si alzi fino a 7 milioni.