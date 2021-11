Milan, il futuro di Kessie un rebus: c’è già il sostituto

Il rinnovo di Kessie con il Milan non sembra essere fattibile, i rossoneri hanno pronto il sostituto dell’ivoriano

Il Milan rischia di perdere a parametro zero Franck Kessie, il suo rinnovo non sembra essere una pista percorribile al momento e i rossoneri hanno già pronto eventualmente il sostituto.

Come riportato da Tuttosport, il Milan, in caso di addio dell’ivoriano a fine stagione, punterebbero su Tommaso Pobega, che sta facendo bene con il Torino e sta dimostrando di essere un giocatore valido per la Serie A.